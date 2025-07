Dazi: export Italia con rischi significativi per farmaceutico e alimentare

Report B.Fucino, dipendenza mercato Usa cresciuta nel 22-24 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - Le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, primo mercato extraeuropeo di destinazione, sono progressivamente cresciute fino a pesare per piu' dell'11% del totale esportato nel triennio 2022-2024 e questa accresciuta dipendenza, si legge in un report dell'ufficio studi di Banca Fucino, e' uno dei principali fattori di rischio per la tenuta futura dell'export italiano, un rischio che sembra ora concretizzarsi con l'imposizione di dazi al 15% da parte dell'amministrazione Trump su gran parte dell'export europeo. La rischiosita' e' legata anche ai cambiamenti che la composizione merceologica dell'export italiano ha visto negli ultimi 25 anni. L'emergere del settore farmaceutico - una novita' per il sistema produttivo italiano - e' sicuramente il principale mutamento che si e' registrato. La quota del farmaceutico e' infatti passata dal 3,5 all'8% del totale esportato tra l'inizio e la fine del periodo di osservazione; un vero e proprio balzo, alle cui proporzioni si avvicina solamente la crescita registrato dal settore alimentare, passato dal 5,6 al 9,3%. Se sui prodotti farmaceutici - prosegue lo studio - non vi e' chiarezza circa l'applicazione dei dazi al 15% stabiliti negli accordi tra Usa e Ue di fine luglio, i prodotti alimentari, invece, rientrano certamente nel perimetro delle merci colpite dai dazi, "ed e' lecito attendersi un danno significativo per questo settore".

