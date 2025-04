Dazi: domani l'Eurogruppo fara' i conti con un serio peggioramento economico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Varsavia, 10 apr - Anche se la guerra commerciale fra Stati Uniti e mezzo mondo sara' in pausa per tre mesi e dopo una titubanza iniziale anche da parte europea e' stata dichiarata una tregua nella speranza che si avvii negoziato, domani e dopodomani nelle riunioni primaverili informali nella capitale polacca i ministri finanziari Ue dovranno fare i conti con un serio peggioramento del contesto economico dovuto alla sterzata protezionistica americana, al prolungarsi della guerra in Ucraina, all'impossibilita' di prevedere le mosse della principale potenza economica e militare (gli Usa) e di farvi affidamento in termini di cooperazione e condivisione di strategie comuni.

'Non si parla di rischi di recessione in Europa, ma e' chiaro che la situazione resta molto grave ed e' cio' che abbiamo visto riflettere sui mercati negli ultimi giorni', indica una fonte europea coinvolta nella preparazione delle riunioni di Eurogruppo ed Ecofin. Certo che e' stato tirato un respiro di sollievo per la decisione di Trump di fare una pausa di 90 giorni valida per tutti eccetto che per la Cina.

Ma per riassestare le cose ci vuole ben altro. La Ue ha impiegato diverse ore prima di annunciare che si sarebbe adeguata: all'inizio della mattina la presidente della Commissione von der Leyen ha salutato la scelta di Trump senza dire qualcosa su cio' che avrebbe fatto l'Europa sulle contromisure tariffarie per 21 miliardi di euro appena approvate. L'annuncio c'e' stato qualche ora piu' tardi, evidentemente dopo i necessari contatti con le principali capitali della Ue. Non banale la sottolineatura che 'condizioni chiare e prevedibili sono essenziali per il funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento'.

Il motivo della lentezza nella decisione finale da parte europea non e' da ricercare solo nella tortuosita' oggettiva dei meccanismi Ue (si lavora a 27), ma anche nella parzialita' della mossa di Trump: restano, infatti, i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio europei (ai quali corrispondevano le contromisure Ue prese ieri) e sulle auto.

Poi, durante la pausa i cosiddetti dazi 'reciproci' sono stati solo ridotti al 10%. Come dire che la 'pistola' protezionista e' stata scaricata solo a meta'. Inoltre c'e' la Cina, con la quale lo scontro commerciale con attacco e contrattacco continuano inalterati. La Casa Bianca ha annunciato oggi che i diritti doganali addizionali sui prodotti cinesi importati sono arrivati ormai a quota 145% (tenendo conto naturalmente anche di quelli decisi da Biden).

Nonostante abbia appena elevato dazi contro gli Usa all'84%, dal ministero del commercio cinese viene indicato che 'la porta ai negoziati e' aperta, ma il dialogo deve essere condotto su un piano di parita' e basato sul rispetto reciproco".

La Ue e' pronta a discutere, vuole vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e ritiene di avere carte forti da giocare. Carte commerciali e strumenti per difendersi. Sono pronti al negoziato anche i paesi dell'Asean (Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Birmania, Laos, Cambogia), alcuni dei quali hanno largamente beneficiato dello spostamento delle produzioni estere dalla Cina (a partire da Apple) e ora si trovano a mal partito con Trump: i ministri finanziari si sono impegnati a 'non prendere alcuna misura di ritorsione' dichiarandosi pronti a negoziare. L'Asean e' la quinta area economica del mondo con 650 milioni di abitanti.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 10-04-25 18:57:20 (0607)EURO 5 NNNN