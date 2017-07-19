Dazi: Corte Appello Usa boccia Trump, sono 'illegali', parola a Corte Suprema
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Una corte d'appello federale americana ha stabilito che gran parte dei dazi doganali imposti dal presidente Donald Trump sono illegali, pur mantenendoli in vigore fino a quando la Corte Suprema non si pronuncera' sul caso.
'Tutti i dazi doganali sono ancora in vigore!', ha reagito prontamente il presidente americano in un messaggio sul suo social network Truth.
'D'ora in poi, con l'aiuto della Corte Suprema degli Stati Uniti, li useremo al servizio del nostro Paese', ha aggiunto il presidente, indicando che avrebbe adito la corte a maggioranza conservatrice per risolvere la controversia in ultima istanza.
La sentenza di ieri, che conferma una decisione di primo grado, indebolisce l'offensiva protezionistica del capo dello Stato. Il caso riguarda i dazi doganali che non colpiscono settori specifici, una eventualita' temuta dal presidente repubblicano.
Secondo il testo della decisione, 'la legge conferisce al presidente poteri importanti per adottare una serie di misure in risposta a una situazione di emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste misure include esplicitamente il potere di imporre dazi doganali e altre tasse'.
L'esecuzione della sentenza e' stata sospesa fino al 14 ottobre.
Red-Sim
(RADIOCOR) 30-08-25 10:18:54 (0163)NEWS 5 NNNN