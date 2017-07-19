Dazi: Confimprenditori, dati Istat evidenziano nessun impatto su export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - "I dati diffusi oggi dall'Istat confermano quanto Confimprenditori sosteneva da tempo, ovvero che i dazi imposti dagli Stati Uniti non hanno minimamente intaccato la forza dell'export italiano oltreoceano. Anzi, indicano l'esatto contrario: a settembre le esportazioni verso gli Usa sono aumentate del 34,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E' la prova che il Made in Italy, quando e' autentico e di qualita', continua a essere richiesto e apprezzato in tutto il mondo.' Cosi' il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, commenta i numeri diffusi dall'Istat. "I nostri settori chiave (alimentare, moda e arredo), continua Ruvolo, continuano a trainare la domanda americana, con valori che superano complessivamente i 9 miliardi di euro nel trimestre estivo. Un segnale di solidita' che va tutelato e potenziato, non ostacolato da politiche europee miopi e autolesioniste".

Com-cel

(RADIOCOR) 29-10-25 15:56:26 (0552) 5 NNNN