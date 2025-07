Dazi: Confcommercio, da subito sostegni e compensazioni per le imprese colpite

'Incontro con Tajani passo avanti, usciti da incertezza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - 'Un importante passo avanti perche' siamo usciti dalla fase dell'incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l'impatto sull'export italiano rimane preoccupante, cosi' come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori". Lo ha affermato Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all'Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi.

"In questo momento storico piu' che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali - ha sottolineato Garosci - dobbiamo cercare nuovi alternativi mercati fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti. Attendiamo dettagli il prossimo 1 agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite'.

com-fil

(RADIOCOR) 28-07-25 18:40:17 (0638) 5 NNNN