Dazi: Confartigianato, accordo non indolore per imprese, Ue sostenga competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - 'L'accordo sui dazi Usa al 15% mette fine all'incertezza di questi mesi ma non sara' indolore per le nostre imprese, poiche' quello statunitense e' il secondo mercato mondiale, dopo la Germania, per l'export made in Italy, con un valore di 66,8 miliardi di euro, pari al 10,4% delle nostre vendite all'estero. E proprio negli Stati Uniti, negli ultimi 5 anni, gli imprenditori italiani hanno messo a segno la maggiore crescita di esportazioni: +57%, pari ad un aumento di 24,2 miliardi'. Lo dichiara il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, secondo il quale 'ora e' piu' che mai necessario che l'Ue si concentri su politiche industriali finalizzate ad aumentare la competitivita' delle aziende e dell'economia europee: a cominciare dalle indispensabili misure per il contenimento dei costi energetici'. 'Basti pensare che le imprese italiane pagano l'energia il 28% in piu' rispetto alla media europea, anche a causa di una eccessiva tassazione in bolletta. Ma serve anche favorire la piena inclusione del sistema delle piccole imprese nelle politiche di bilancio comune europeo, anche queste non prive di ombre all'orizzonte', aggiunge Granelli.

