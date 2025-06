Dazi: con tariffe a 50% perdita 23,5 mld per export manifatturiero italiano (studio)

Per Adacta Tax & Legal, con dazi a 20% perdita di 9,4 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - L'introduzione di dazi del 20% da parte degli Stati Uniti potrebbe avere un effetto negativo sul fatturato del comparto manifatturiero italiano negli Usa del 14,66%, pari a un perdita di 9,4 miliardi (con riferimento a alle cifre dell'export 2024).

Questa quota potrebbe poi salire ulteriormente al 36,65%, con un danno di 23,5 miliardi, se la Casa Bianca imponesse tariffe del 50%, come suggerito piu' volte dal presidente Donald Trump. E' quanto emerge da uno studio della societa' di consulenza Adacta Tax & Legal. Per stimare gli effetti dei due possibili scenari - con dazi al 20% e dazi al 50% - gli esperti hanno incrociato i dati Istat 2024 dei valori delle esportazioni manifatturiere totali e delle regioni, dall'altro i risultati dello studio 'Euro Area Risks Amid US Protectionism' pubblicato a marzo 2025. A livello territoriale, Adacta Tax & Legal ha preso in esame le quattro regioni italiane con le maggiori esportazioni verso gli Usa, vale a dire Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

L'export aggregato di queste aree con riferimento alle attivita' manifatturiere nel 2024 ha toccato i 36,17 miliardi di euro (-3% sul 2023). Una quota pari a circa il 56% dell'export manifatturiero italiano verso gli Usa, che e' complessivamente di 64,2 miliardi. Nel dettaglio, le esportazioni manifatturiere verso gli Usa nel 2024 sono state di 13,6 miliardi per la Lombardia, di 10,4 miliardi per l'Emilia Romagna, di 7,1 miliardi per il Veneto e di 5 miliardi per il Piemonte.

com-Cog

(RADIOCOR) 16-06-25 13:28:25 (0327) 5 NNNN