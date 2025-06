Dazi: con tariffe a 50% perdita 23,5 mld per export manifatturiero italiano (studio) -2

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte piu' colpite (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - L'impatto derivante dall'introduzione di un potenziale dazio del 20% si tradurrebbe, secondo Adacta Tax & Legal, in un calo del 13,7% dell'export delle quattro regioni italiane piu' esposte agli Usa, pari a una perdita di 4,95 miliardi di euro con riferimento alle cifre del 2024. Con dazi al 50% il calo sarebbe mediamente del 34,19%, con un danno di 12,37 miliardi di euro. Nello specifico, con tariffe al 20% la Lombardia avrebbe un impatto negativo per 1,97 miliardi di euro, l'Emilia Romagna per 1,27 miliardi, il Veneto per 955 milioni e il Piemonte per 735 milioni. Nel secondo scenario ipotizzato dagli esperti l'impatto negativo sarebbe per la Lombardia di 4,92 miliardi, per l'Emilia-Romagna di 3,17 miliardi, per il Veneto di 2,39 miliardi e per il Piemonte di 1,84 miliardi. A livello settoriale, il lusso come l'automotive in Emilia-Romagna e il comparto oro e gioielleria in provincia di Vicenza non subirebbero un impatto sulle vendite direttamente proporzionale all'aumento del prezzo finale al consumatore, poiche' questi non basa la propria scelta di acquisto solo sul fattore prezzo. L'effetto rischia di essere invece maggiore per il comparto agroalimentare, in quanto i consumatori, oltre un determinato prezzo, tendono a spostarsi su altri beni di fascia inferiore. Lo studio tiene anche conto del pass through degli intermediari del commercio: laddove la sensibilita' del consumatore all'aumento dei prezzi e' piu' alta, gli intermediari, pur di non perdere il guadagno, cercheranno di ridurre l'impatto dei dazi facendosi carico di una parte di essi, verosimilmente un quarto rispetto al totale dell'impatto. Questo fenomeno avviene in particolare per i beni intermedi, meno per i beni di lusso.

