Dazi: Coface, trattativa Usa-Canada-Messico in salita ma rottura poco probabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - Si apre una 'fase delicata' per i rapporti commerciali tra Stati Uniti, Canada e Messico. La revisione dell'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) si preannuncia 'lunga e complessa', viste le distanze fra i tre Paesi sui principali temi al centro del confronto. Tuttavia, 'una rottura dell'accordo appare poco probabile', considerando che 'in oltre trent'anni, le economie nordamericane hanno costruito legami industriali e commerciali troppo profondi per essere sciolti senza conseguenze rilevanti'. E' quanto emerge dall'ultima analisi di Coface, tra i leader mondiali nell'assicurazione del credito e nella gestione del rischio commerciale. 'Il negoziato sull'Usmca si apre in un clima di forte tensione, ma Stati Uniti, Canada e Messico hanno costruito nel tempo un sistema produttivo profondamente interconnesso. Interrompere questi legami avrebbe conseguenze importanti per le imprese di tutti e tre i Paesi, soprattutto in settori strategici come l'automotive e l'energia', commenta Ernesto De Martinis, ceo di Coface Mediterranean & Africa Region. 'Per le aziende presenti in Nord America, la principale criticita' sara' gestire l'incertezza sulle regole commerciali, sui dazi e sull'organizzazione delle filiere. In questo contesto, conoscere a fondo i mercati, valutare la solidita' delle controparti e diversificare le fonti di approvvigionamento diventa essenziale per proteggere il business'.

L'entrata in vigore dell'Usmca (nel 2020), evidenzia il report, il valore degli scambi degli Stati Uniti con ciascuno dei due Paesi confinanti e' passato da circa 615 miliardi di dollari nel 2019 a quasi 800 miliardi nel 2022. Canada e Messico hanno cosi' superato la Cina tra i principali partner commerciali di Washington. Il settore automobilistico e' uno degli esempi piu' evidenti. Da Canada e Messico arriva il 51% dei veicoli importati dagli Stati Uniti e il 58% dei componenti acquistati all'estero. Prima di essere montato su un'automobile, un singolo pezzo puo' attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico anche cinque o sette volte. Lo stesso vale per l'energia: il Canada copre il 60% delle importazioni statunitensi di petrolio greggio, confermandosi un fornitore essenziale per il mercato americano. 'Smontare questa rete di scambi - viene evidenziato nel report - avrebbe quindi costi molto elevati per le imprese e rischierebbe di mettere in difficolta' interi comparti produttivi in tutti e tre i Paesi'.

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(RADIOCOR) 18-07-26 16:14:32 (0373) 5 NNNN