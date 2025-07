Dazi: Cgia, per l'Italia un costo fino a 12 miliardi

Sardegna, Molise e Sicilia le Regioni piu' a rischio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - I dazi Usa potrebbero costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro. E' la stima dell'ufficio studi della Cgia, nel caso in cui le tariffe dovessero essere innalzate al 20 per cento. Se l'amministrazione Trump dovesse invece mantenere gli stessi dazi di oggi, il danno economico sarebbe di 3,5 miliardi di euro di mancate esportazioni. Sono stime che sono state riprese dalle elaborazioni fatte qualche mese fa dall'Ocse, ma gli importi non includevano l'impatto economico di eventuali tariffe che potrebbero essere applicate su singoli prodotti merceologici. Ad ogni modo, secondo l'associazione, "grazie al made in Italy e alla tenuta delle nostre imprese, i danni potrebbero essere piu' contenuti".

Gli Stati Uniti rappresentano "il secondo mercato di sbocco per le esportazioni italiane, con un valore annuale che nel 2024 ha toccato i 64,7 miliardi di euro, pari al 9% circa dell'intero export nazionale", osserva la Cgia di Mestre nella nota. Le categorie merceologiche maggiormente esportate negli States includono i prodotti chimici/farmaceutici, gli autoveicoli, le navi/imbarcazioni e le macchine di impiego generale. Mentre, a livello geografico, i dazi voluti dall'amministrazione Trump potrebbero penalizzare, in particolare, le esportazioni del Mezzogiorno, a causa di una bassa diversificazione dei prodotti: Sardegna, Molise e Sicilia sono le regioni piu' a rischio. Al contrario, le meno coinvolte parrebbero la Lombardia e il Veneto. Milano, Firenze, Modena, Bologna e Torino sono le citta' piu' esposte, in quanto producono un terzo delle merci italiane vendute negli Usa.

com-dim

(RADIOCOR) 12-07-25 10:35:14 (0155) 5 NNNN