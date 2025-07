Dazi: Centromarca, per export prodotti di consumo un conto fino a 3,3mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - L'introduzione dei dazi statunitensi potrebbe costare all'export italiano di prodotti alimentari e non food tra i 500mln e i 3,3mld di euro. Alla vigilia della scadenza del 9 luglio, mercoledi' prossimo, a fare i conti uno studio Centromarca-Nomisma. Dazi al 10% si tradurrebbero in 489mln di euro di esportazioni in meno in valore; al 20% in -1,067mld; al 30% -1,734mld; 40%, -2,489mld; 50% -3,334mld. Uno scenario in cui a penalizzare ulteriormente le esportazioni contribuirebbe anche il cambio sfavorevole euro/dollaro.

Da un'indagine condotta su un campione di consumatori statunitensi, emerge che l'85% degli americani e' consapevole dell'esistenza dei dazi e il 50% che avranno un effetto negativo sugli acquisti. A fronte di un aumento del prezzo del 20% determinato dal dazio, la gran parte afferma che continuerebbe ad acquistare prodotti italiani, ma una quota tra il 30% e il 40% lo farebbe in misura minore. Ad essere colpite potrebbero essere le produzioni italiane piu' facilmente rimpiazzabili con beni realizzati negli States o in altri paesi, mentre l'impatto potrebbe essere piu' contenuto per i prodotti premium o meno sostituibili, come Dop di formaggi e vino, o marche famose.

