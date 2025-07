Dazi: Centromarca, impatto per export italiano di 767mln (-7,7%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - "Il dazio del 15% applicato dagli Stati Uniti si tradurra' in una contrazione delle esportazioni italiane dei beni di largo consumo pari a 767mln di euro con un impatto del -7,7% a valore, ma l'importante lavoro diplomatico, a livello europeo e italiano, ha consentito di scongiurare l'applicazione dell'aliquota del 30%, che avrebbe avuto effetti devastanti sulle nostre industrie alimentari e non food, riducendo di 1mld e 700mln di euro un export che vale di 9,9mld di euro (stima Nomisma, 2024)", cosi' commenta l'accordo tra Bruxelles e Casa Bianca Vittorio Cino, Direttore generale Centromarca. "Spazi di manovra ci sono e crediamo che un nuovo accordo possa essere raggiunto", aggiunge. Sottolineando che "in questa fase storica, come ha detto nei giorni scorsi il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sia opportuna anche una riflessione interna all'Unione Europea per snellire l'iperburocrazia, i suoi costi ed intervenire su norme e adempimenti che frenano la competitivita' delle imprese".

