(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 giu - La scadenza del 9 luglio per gli accordi commerciali non e' da intendersi come determinante". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in conferenza stampa.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 26-06-25 19:36:05 (0614)NEWS 5 NNNN