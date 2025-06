Dazi: Casa Bianca, in settimana Trump stabilira' tariffe per Paesi che non negoziano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 giu - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in programma questa settimana degli incontri con il suo team commerciale per stabilire i dazi per i singoli Paesi che non negozieranno con gli Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

