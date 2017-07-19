Dazi: Capasa (Camera Moda), e' un momento difficile, chiediamo chiarezza

Le tariffe si sommano anche alla svalutazione del dollaro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, auspica che sia fatta chiarezza sul fronte dei dazi nel giorno in cui sono entrate in vigore le nuove tariffe al 10% varate dal presidente americano, Donald Trump, a seguito del decreto firmato venerdi' scorso, subito dopo l'annuncio che la Corte Suprema ha invalidato gran parte dei dazi precedentemente introdotti ricorrendo alla legge di emergenza economica Ieepa e bocciati dalla giustizia Usa. Tra l'altro a complicare il quadro e' anche l'annuncio, dato via Truth dal presidente americano stesso, che i dazi saranno innalzati al 15%. 'E' un momento difficile, abbiamo bisogno di certezze e sapere cosa sono i dazi e di quanto sono', ha dichiarato Capasa nel primo giorno della Fashion Week, visitando il Fashion Hub, uno spazio allestito a Palazzo Morando, nel quadrilatero della Moda, per mettere in luce il talento dei giovani designer. 'Abbiamo assorbito con fatica i dazi annunciati nei mesi scorsi. A questo punto vorremmo capire cosa succedera'. Speriamo sia fatta presto chiarezza', ha asserito ancora il presidente di Cnmi, ricordando tra l'altro che la sovratassa introdotta dall'amministrazione Usa si somma a 'un problema piu' grande: la svalutazione del dollaro, che ha comportato maggiori costi per le aziende della moda e soprattutto che ha penalizzato le esportazioni negli Usa, uno dei primi mercati al mondo'.

emi-

(RADIOCOR) 24-02-26 16:08:09 (0501) 5 NNNN