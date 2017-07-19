Dazi: Calandrini (FdI), Zfd basso Lazio strumento per rafforzare competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - "La norma che permette l'istituzione di Zone Franche Doganali nelle province di Latina e Frosinone, e' uno strumento concreto pensato per rafforzare la competitivita' delle imprese e mitigare le incertezze legate all'andamento dei mercati internazionali in territori che presentano una consolidata vocazione all'export". Lo dichiara in una nota Nicola Calandrini (FdI), presidente della commissione Bilancio del Senato, a margine della conferenza stampa svoltasi oggi presso la Camera di Commercio di Latina-Frosinone.

"Parliamo di un'area che produce oltre la meta' dell'export del Lazio e che opera, come tutta Italia, in un contesto internazionale segnato da incertezza e crescenti politiche protezionistiche. Le Zone Franche Doganali sono uno strumento di grande importanza perche', ad esempio, consentono alle imprese che importano materie prime, le trasformano e riesportano fuori dall'Unione europea di operare a dazio zero, riducendo costi e aumentando competitivita'. E' una risposta strutturale, non limitata nel tempo ne' vincolata a risorse contingenti, che nasce dall'ascolto del territorio e dal confronto con imprenditori e operatori. Una norma con effetti concreti e che sviluppa i suoi effetti sia nel nord che nel sud delle due province del basso Lazio".

