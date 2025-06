Dazi: Cairo, non capisco disegno Trump e cose stanno peggiorando, ma diamogli tempo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 14 giu - 'Trump e' talmente up and down, cambia in modo talmente repentino quello che decide di fare da un giorno all'altro che e' molto difficile poterlo valutare". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente e Ad di Rcs, intervenendo alla 54esima edizione del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, sottolineando che "avra' un progetto, un disegno che non capisco, pero' chissa', speriamo lo capisca lui'. Secondo Cairo, bisogna "dare tempo al tempo, da qui a un anno e vediamo quello che succede, certo le cose stanno peggiorando in maniera notevolissima da tutti i punti di vista', ha aggiunto.

