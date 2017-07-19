Dazi: Buzzella (Federchimica), arma contundente dannosa per industria e export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e la dottrina dell'America First "e' arrivato l'uso dei dazi come arma contundente ai danni di industria, export e crescita europee e l'alleanza Nato e', ormai, appesa all'aumento delle spese militari degli alleati". Lo ha detto Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, intervenendo all'annuale assemblea pubblica dell'associazione, in corso a Milano. A stravolgere il paradigma delle consolidate sicurezze europee provvedono anche Stati Uniti e Cina. 'Da un lato la nuova ondata di protezionismo americano, con i dazi che incidono in maniera consistente sul nostro settore (l'export supera i 40 miliardi di euro e gli Stati Uniti rappresentano il quarto mercato di esportazioni, con una quota del 7%) da sempre caratterizzato da una forte internazionalizzazione", ha detto Buzzella, spiegando che "dall'altro la sovracapacita' produttiva della Cina che opera in un contesto tale da beneficiare di una asimmetria competitiva, tanto che dal 2021 ai primi otto mesi del 2025 la quota cinese sull'import italiano di chimica e' passata dal 6 al 17%'.

