Dazi: Bruxelles ribadisce, difeso il diritto a regolare lo spazio digitale europeo

Dissonanze su informazioni Ue e Casa Bianca, tempi incerti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Persiste l'incertezza su importanti dettagli dell'accordo politico raggiunto tra Ue e Usa sui dazi e, dato che il diavolo sta - anche - nei dettagli, non sono stati chiariti i numerosi dubbi che potranno essere chiariti solo quando sara' pubblicato il documento formale tra le due parti atteso entro qualche giorno. La Commissione europea ha indicato stamattina di non essere poi cosi' sicura che possa essere pronto entro venerdi' perche' il negoziato e' ancora in corso. Tuttavia il portavoce responsabile del commercio ha detto che la conclusione arrivera' 'presto'. Bruxelles ha pubblicato stamattina una sintesi dell'accordo in diverse parti diversa da quanto pubblicato dalla Casa Bianca. Da parte americana, per esempio, viene indicato che la Ue affrontera' il tema delle 'barriere ingiustificate' nel settore digitale, da parte europea non se ne fa cenno e, anzi, viene ribadito che l'intesa politica non prevede nulla che attenti al 'diritto di regolare lo spazio digitale'. Indicazioni divergenti anche su acciaio/alluminio e impegni relativi agli investimenti europei negli States. Bruxelles conferma: l'accordo 'non e' legalmente vincolante' e' una tabella di marcia da rispettare, l'inizio di un percorso. Quanto alla reazione dei governi europei, Bruxelles ribadisce che l'impianto dell'accordo politico al cui centro c'e' il dazio Usa massimo del 15% su circa il 70% delle importazioni di beni dalla Ue 'scongiura lo scenario peggiore' ed e' in linea con le indicazioni degli stessi Stati dell'Unione e dell'industria europea. Il portavoce ha aggiunto che nel negoziato la Commissione 'ha parlato a nome dell'intera Ue' aggiungendo che 'naturalmente ci saranno divergenze di opinione su cio' che avremmo dovuto fare o meno...'. Bruxelles non mostra alcuna preoccupazione per le critiche sulla conduzione delle trattative con Trump.

