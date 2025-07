Dazi: Bruxelles ribadisce, difeso il diritto a regolare lo spazio digitale europeo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Per quanto la Commissione consolidi la difesa del risultato del negoziato con gli Stati Uniti sui dazi, non riesce a rimontare il senso di frustrazione per il cambiamento radicale nelle relazioni economiche transatlantiche riflesso nell'accordo politico raggiunto domenica scorsa: sostanzialmente viene triplicato il dazio sul 70% del commercio di beni passato dal 4,8% pre secondo mandato di Trump al tetto del 15%. Certo sono stati esentati diversi settori importanti per l'Europa: aerei e componenti, alcuni prodotti chimici e alcuni prodotti agricoli (sui quali il negoziato pero' e' in corso). Le esportazioni di auto negli Stati Uniti godranno del ribasso della tariffa al 15% e non e' poca cosa, tuttavia non e' chiaro che cosa risultera' dalle discussioni in corso sulle liste effettive delle esenzioni. Difficile se non impossibile per la Commissione ribaltare l'umore rassegnato (fin troppo e fin dall'inizio dello scontro commerciale condotto da Trump quasi a campo libero) di governi e industria europei.

Bruxelles preferisce parlare al futuro: l'accordo 'fornisce le basi per una collaborazione continuativa tra Ue e Usa, e' il primo passo di un processo che sara' ulteriormente sviluppato nel tempo per coprire altre aree e continuare a migliorare l'accesso ai mercati'.

Secondo i calcoli di Eurasia Group il quadro concordato indica un tasso medio della tariffa Usa sulle esportazioni Ue fra il 10 e il 14%: meno del 30% minacciato da Trump a partire dal 10% in vigore, che a sua volta piu' che raddoppiava la tariffa media in vigore prima del secondo mandato.

Il portavoce comunitario responsabile del commercio ha ricordato che 'qualche settimana fa si parlava di un dazio generalizzato del 30% e questa e' stata la richiesta di Trump a von der Leyen domenica all'incontro in Irlanda, ora c'e' un tetto del 15% che non e' la soluzione perfetta ne' per la Ue ne' per gli Usa, e' una piattaforma per andare avanti, lasciarci alle spalle questa saga e concentrarci sullo sviluppo del commercio transatlantico. Abbiamo fiducia nel fatto che questo possa avere il sostegno degli Stati membri e dell'industria, stiamo prendendo il meglio da una situazione difficile'.

In sostanza, Bruxelles non teme 'bocciature' da parte dei governi: in corso d'opera non c'era una maggioranza a favore di un negoziato piu' duro con Trump ed evocare adesso tale possibilita' come di una occasione mancata e' una ipocrisia.

D'altra parte, le agende nazionali di politica interna europea non sono allineate e le agende di politica estera (economica e non) lo sono ancora meno: impossibile fronteggiare la svolta radicale e all'insegna del ricatto nella politica commerciale americana senza unita' politica e una bussola strategica comune.

Dato il contesto inevitabile che abbia prevalso una strategia europea che sintetizza cosi' il direttore del Cepii (think tank francese) Antoine Bouet nella formula: 'Salvare i mobili'.

Nella nota pubblicata oggi, la Commissione europea riassume i punti dell'accordo. Il tetto del 15% e' 'tutto compreso' e si applica alla gran parte delle esportazioni Ue (il 70% secondo fonti comunitarie), a quasi tutte le esportazioni attualmente sottoposte a tariffe reciproche; si applica anche ad auto e componentistica oggi gravate da un dazio del 25% oltreche' 'a qualsiasi potenziale futura tariffa su prodotti farmaceutici e semiconduttori' inclusi quelli sotto investigazioni da parte americana. Per acciaio e alluminio Ue e Usa 'stabiliranno quote tariffarie per le esportazioni della Ue a livelli storici, riducendo le attuali tariffe del 50% e garantendo al contempo una concorrenza globale leale'.

Su questa la Casa Bianca fornisce un'altra versione: 'I dazi settoriali su acciaio, alluminio e rame rimarranno invariati: la Ue continuera' a pagare il 50% e le parti discuteranno su come garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento per questi prodotti'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

