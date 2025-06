Dazi: Bruxelles, leggi sui servizi digitali non sono sul tavolo del negoziato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 30 giu - Il commissario europeo al commercio Maros Sefcovic e un gruppo di funzionari sono in viaggio per Washington per tentare di concludere un accordo commerciale con gli Stati Uniti.

Sefcovic ha detto di 'sperare' di incontrare i suoi omologhi (il rappresentante americano del commercio Jamieson Greer e il segretario al commercio Howard Lutnick) "per le eventuali riunioni che stiamo programmando attualmente'. La Commissione ha indicato che "il lavoro continua a livello politico e tecnico", ha indicato un portavoce senza precisare gli aspetti concreti della missione in relazione ai diversi punti in discussioni. Il tempo stringe: il 9 luglio e' la scadenza della sospensione (parziale) di 90 giorni dei dazi americani aggiuntivi, cui ha fatto seguito anche la sospensione da parte europea. In teoria senza un'intesa il 9 luglio la Casa Bianca si e' riservata il diritto di portare al 20% il dazio generalizzato (scontato temporaneamente al 10%) e financo al 50%.

Si sa poco sui contenuti delle discussioni e della lettera ricevuta dalla Ue la scorsa settimana. Nella riunione del Consiglio europeo della scorsa settimana i capi di stato e di governo della Ue hanno ricevuto una serie di indicazioni da parte della presidente della Commissione von der Leyen, che ha riportato loro il punto sul negoziato. Non ci sono state indiscrezioni di rilievo rispetto quanto gia' circolato: tra montata l'ipotesi europea di concordare zero dazi sui beni industriali da una parte e dall'altra, Bruxelles sul tavolo ha messo sia gli acquisti di gas sia alcuni standard regolamentari (per esempio anche per il settore auto). Si parla con sempre maggiore insistenza della possibilita' che non tutto sia concordato entro il 9 luglio, definendo un percorso negoziale settore per settore che durerebbe piu' tempo. In tal quadro per lo piu' a Bruxelles si ritiene improbabile che gli Usa accettino di ridurre il dazio generalizzato del 10% attualmente in vigore.

Attualmente sono in vigore dazi sull'acciaio e sull'alluminio Ue del 25%, sempre del 25% sulle automobili.

In tutto questo periodo le tariffe americane su tali settori dell'Unione europea garantiscono entrate costanti nelle casse federali: Trump ha parlato di 2 miliardi di dollari al giorno riferendosi alle entrate totali da dazi (e probabilmente riferendosi alla previsione annuale divisa per i giorni dell'anno). La Ue dal canto suo ha sospeso le contromisure: da un lato nel tentativo di blandire Trump dall'altro lato a causa delle divisioni tra i governi: ha prevalso il timore di non ingaggiare un braccio di ferro a suon di tariffe per non peggiorare le condizioni dell'economia europea.

Nella riunione del Consiglio europeo sono emerse differenze di approccio, con Germania e Italia alla ricerca di un accordo piu' rapido possibile con Trump e la Francia molto piu' attenta a non cedere (o a dare l'impressione di cedere) sull'equilibrio generale di un'intesa, a non accettare soluzioni 'asimmetriche' (in pratica vantaggiose solo per gli Stati Uniti). Tuttavia anche la Francia vuole chiudere un accordo e non andare per le lunghe, indica una fonte europea informata sulle discussioni della scorsa settimana. La cosa certa e' che a Bruxelles e nelle capitali dell'Unione europea prevale un senso di rassegnazione: significa, di fatto, che lo 'scoglio' di un dazio generalizzato del 10% sara' difficile da ribassare. Il governo italiano parla apertamente di un punto di caduta delle discussioni su un dazio del 10%, considerato non avere un impatto eccessivo sull'attivita' produttiva e commerciale.

La Ue e' stata ferma nel rivendicare che non avrebbe modificato la legislazione su gruppi digitali, Iva, considerata da Trump una tassa contro le imprese americane quando si tratta di una imposta che non comporta alcuna discriminazione. Si tratta di tentativi che rientrerebbero nel capitolo della 'coercizione economica' a difesa della quale la Ue ha approntato addirittura uno strumento specifico concepito un paio di anni fa in realta' piu' contro la Cina: e' uno strumento di difesa per intervenire in situazioni in cui un paese terzo 'interferisca indebitamente nelle scelte politiche dell'Unione o dei suoi Stati membri applicando o minacciando di applicare misure che incidono sugli scambi commerciali o sugli investimenti'.

