Dazi: Brunetta, mercati testano la 'soglia del dolore' di Trump

Da protezionismo rischi di danni irreparabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 apr - 'I mercati finanziari stanno punendo duramente la scelta compiuta da Donald Trump di imporre dazi draconiani contro il resto del mondo. Per Trump questa guerra commerciale rischia di essere una rischiosa attraversata nel deserto, perche' i mercati andranno avanti fino in fondo per testare 'la soglia del dolore' del presidente americano, ovvero quel livello oltre il quale sara' disposto a fare marcia indietro e sedersi attorno ad un tavolo per negoziare'. Lo scrive il presidente del Cnel Renato Brunetta in un editoriale pubblicato oggi sul Riformista.'La soglia di dolore degli Usa - osserva Brunetta - e' certamente molto alta, ma proprio per questo il rischio e' quello di accorgersi troppo in ritardo dei danni irreparabili che le politiche protezionistiche stanno provocando, a partire dalla fuga massiva di investitori non piu' disposti a tollerare l'incertezza e l'autarchia della Trumpnomics'.

