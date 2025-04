Dazi: Boscaini (Confindustria Veneto), strumentali ad intavolare una trattativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 3 apr - "E' andata come, in fondo, ci aspettavamo: dazi al 200% non erano pensabili, al 10% non sarebbero stati problematici, al 20% sono strumentali ad intavolare una trattativa".

Cosi' Raffaele Boscaini, presidente Confindustria Veneto sui dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump alla Ue e annunciati nella serata di ieri.

"Gli effetti concreti dipenderanno dalla reazione dell'Europa che si e' detta pronta a reagire ma al tempo stesso ha aperto ad una mediazione - ha aggiunto Boscaini. - I primi effetti negativi li vediamo nel breve termine sulle Borse a ribasso (anche se non con cali drammatici) e nel medio sicuramente sui cittadini americani che pagheranno un aumento dell'inflazione. Vedo invece per l'Europa il rischio di una riduzione del valore unitario delle esportazioni, in quanto e' possibile che sfoghera' il proprio surplus commerciale in altri mercati di sbocco abbassando i prezzi".

Il presidente di Confindustria Veneto si dice in linea con le dichiarazioni del presidente di Confindustria Emanuele Orsini attorno alle contromosse della Ue.

"Concordo con quanto espresso e proposto dal presidente Orsini - continuato l'imprenditore - non facciamo scelte sulla spinta dell'emotivita', valutiamo le iniziative piu' opportune per le imprese come, ad esempio, l'eliminazione delle barriere interne, il sostegno ai settori piu' colpiti, una spinta agli investimenti e, prioritario, il taglio del costo dell'energia. Molte simulazioni, come quelle fatte dal PIIE-Peterson Institute for International Economics, evidenziano come una ritorsione da parte dell'UE quasi raddoppierebbe gli effetti negativi in termini di riduzione del Pil e aumento dell'inflazione".

Dubbi invece sull'auspicata reindustrializzazione degli Stati Uniti.

"Il progetto di reindustrializzazione di Trump non si fa in poche settimane, necessita di risorse e di tempo - ha spiegato il presidente di Confindustria Veneto. - Il nostro sistema produttivo e' una macchina ben oliata, dobbiamo e possiamo superare questi ostacoli. Non vedo nessuna 'colpa' nell'essere stati in grado di internazionalizzarci ed avere una capacita' di esportare in tutto il mondo, solo la 'bravura' di aver saputo sviluppare le nostre industrie.

Siamo in un momento di rottura, stiamo uscendo dalla logica del Wto".

E se per Boscaini la situazione e' preoccupante non sono da escludere anche alcune opportunita'.

"Possono aprirsi nuove opportunita' in questa fase di riequilibrio dei mercati e delle forniture - ha dichiarato Boscaini - come il ruolo che potrebbe giocare un Far East che, se prima diviso, ora si sta avvicinando e pensa a nuovi accordi. La 'ritorsione' di Trump fa fare anche una ulteriore accelerazione al processo in atto dal 2008 di regionalizzazione delle catene del valore. Dazi diversi per paesi diversi creano inoltre una nuova competitivita', se guardiamo alle tariffe imposte a Corea, Giappone e Cina le esportazioni europee, potrebbero essere ancora convenienti".

