Dazi: Bettini (Federmeccanica), con Usa trovare accordo sostenibile

Al 10% tariffe molto penalizzanti per metalmeccanica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - 'E' importante la determinazione espressa oggi dalla Presidente Ursula von der Leyen per trovare un accordo con gli Stati Uniti. Ma deve essere un buon accordo e i buoni accordi sono quelli sostenibili che migliorano le condizioni di contesto'. Cosi' il neo presidente di Fdermeccanica, Silvano Simone Bettini, in merito alle tariffe commerciali imposte dall'amministrazione Trump. 'I dazi al 10% sono un generale e sostanziale peggioramento molto penalizzante per l'industria, e la metalmeccanica e' ancora piu' colpita visti i dazi al 25% gia' attivi sull'automotive e al 50% sull'acciaio e alluminio che penalizzano filiere importanti come la componentistica e quella automobilistica', ha detto ancora.

Secondo Bettini 'e' necessario trovare soluzioni in grado di dare certezze e stabilita' alle imprese, perche' possano ripartire produzioni e soprattutto investimenti che in questi mesi sono rallentati. Il tema delle filiere e del loro valore e' centrale per Federmeccanica, tanto che abbiamo voluto creare un modello organizzativo che ci consentira' di essere ancora piu' vicini alle imprese nei territori e di coglierne le specificita'', ha concluso.

Lab-

(RADIOCOR) 10-07-25 16:34:17 (0537) 5 NNNN