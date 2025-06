Dazi: associazioni Usa produttori aerospaziali preoccupate per futuro settore

Tariffe rischiano invertire decenni di progresso industriale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Le compagnie aeree e i produttori aerospaziali degli Stati Uniti sono preoccupati per i dazi proposti dall'amministrazione Trump su aerei commerciali e componenti, temendo per la competitivita' e per il settore, che gode di un sano surplus commerciale da oltre 70 anni. 'Imporre dazi generalizzati o barriere commerciali non tariffarie sull'importazione di tecnologia per l'aviazione civile rischierebbe di invertire decenni di progresso industriale e di danneggiare la catena di approvvigionamento nazionale', ha avvertito l'Aerospace Industries Association (AIA) in una lettera al segretario al Commercio Howard Lutnick, inviata a inizio giugno ottenuta dall'AFP. Hanno espresso critiche e preoccupazioni anche l'Airlines for America (A4A), l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), oltre che Delta Airlines.

Dallo scorso primo maggio e' stata avviata un'indagine, su richiesta del presidente Donald Trump, per determinare se imporre dazi - compresi tra il 10% e il 20% - su aerei civili e componenti, inclusi i motori. Le parti interessate avevano tempo fino al 3 giugno per presentare le proprie osservazioni.

emi-

(RADIOCOR) 08-06-25 17:39:14 (0422)SPACE 5 NNNN