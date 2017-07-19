Dazi: accordo vicino tra Usa e India per riduzione tariffe a 15-16% (media indiani)

In cambio di concessioni su petrolio russo e agricoltura (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - L'India e gli Stati Uniti sarebbero vicini a un accordo commerciale.

Secondo diversi media indiani, l'intenzione sarebbe quella di ridurre i dazi sulle merci indiane dal 50% a una quota tra il 15 e il 16% in cambio di alcune concessioni. I settori chiave al centro dei colloqui tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo indiano Narendra Modi sarebbero l'energia e l'agricoltura. In base a quanto riferito da fonti vicine alla questione al quotidiano finanziario indiano Mint, Nuova Delhi potrebbe infatti accettare di ridurre gradualmente le sue importazioni di petrolio russo. Proprio gli acquisti di greggio da Mosca ad agosto avevano provocato un aumento del 25% delle tariffe americane sui beni indiani.

L'accordo, sempre secondo i rumor, prevede anche maggiori importazioni da parte dell'India di mais e farina di soia americani non geneticamente modificati. Una misura motivata dai cali dell'export di questi prodotti verso la Cina, che ha ridotto drasticamente i suoi acquisti di mais Usa da 5,2 miliardi di dollari nel 2022 a soli 331 milioni di dollari nel 2024. Parallelamente un aumento delle importazioni potrebbe contribuire a soddisfare la domanda indiana di mangimi per gli allevamenti e di etanolo. Secondo le fonti citate da Mint, al momento sarebbe in discussione anche la riduzione dell'aliquota sui prodotti lattiero-caseari.

Contemporaneamente pero' Nuova Delhi sta spingendo per introdurre nell'intesa un meccanismo che consenta di rivedere nel tempo i dazi e l'accesso al mercato. L'accordo potrebbe essere annunciato la settimana prossima, a margine del summit dell'Asean in Malesia.

red-Cog

(RADIOCOR) 22-10-25 16:42:37 (0568) 5 NNNN