Davos: Zelenska, pace possibile solo con completo ritiro truppe russe

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Davos, 17 gen - "Solo con il ritiro delle truppe russe da tutto il territorio ucraino, verra' ristabilito il diritto internazionale". Lo ha detto la first lady ucraina, Olena Zelenska, nel suo intervento al forum economico mondiale in corso a Davos. "Nei territori occupati, migliaia di ucraini attendono di essere liberati e nel frattempo subiscono la repressione dei russi. Nel nostro Paese nessuno e' al sicuro, si rischia la vita ogni giorno perche' non ci sono luoghi off-limits per il nemico". "Mentre io sto parlando - ha aggiunto - il totale delle vittime dell'attacco missilistico a Dnipro e' salito a 43. Sono stati usati missili creati per colpire navi per bombardare un obiettivo civile. L'unica colpa di queste persone era di essere a casa in un sabato. E questo basta alla Russia per colpirli". La first lady ha auspicato che il 2023 possa essere non l'anno della crisi di cui tutti parlano ma dell'anno in cui il mondo mostra unita' nel sostegno all'Ucraina e pone le condizioni perche' la pace possa prevalere.

