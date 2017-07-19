Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Davos: Trump atterrato a Zurigo, suo discorso resta confermato per le 14,30
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 21 gen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e' atterrato all'aeroporto di Zurigo dopo essere partito in ritardo per un problema elettrico all'Air Force One. Secondo quanto indicano gli organizzatori del World Economic Forum, il suo intervento pere il momento resta in programma per le 14,30.
Cop
(RADIOCOR) 21-01-26 12:53:24 (0357) 5 NNNN