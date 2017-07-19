Davos: Sanchez annulla sua presenza, in visita a luogo disastro ferroviario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 19 gen - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annullato il suo viaggio al Forum economico di Davos a causa dell'incidente ferroviario a Adamuz. Lo riporta El Pais che ricorda come il deragliamento di un treno ad alta velocita' ad Adamuz (Cordoba) avvenuto ieri pomeriggio ha provocato almeno 39 vittime e oltre un centinaio di feriti. Di questi, 43 restano ricoverati, 12 in terapia intensiva (11 adulti e un bambino).

Il ministro spagnolo dei Trasporti, Oscar Puente, ha avvertito che il numero dei morti 'non e' definitivo'.

