Davos: lanciato il Draghi Tracker per misurare progressi innovazione e competizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 22 gen - E' stato lanciato oggi alla Frontiers Science House di Davos il il Draghi Tracker che mira a misurare e accelerare l'innovazione e la competitivita' europea. "Il rapporto trimestrale della Joint European Disruptive Initiative (Jedi) - si spiega in un comunicato - valuta l'attuazione delle raccomandazioni piu' importanti del rapporto Draghi, evidenziando lacune e successi". "Noi della Joint European Disruptive Initiative - ha dichiarato Andre' Loesekrug-Pietri, Presidente e Direttore Scientifico della Joint European Disruptive Initiative - crediamo, come Draghi che come ha evidenziato nel suo rapporto, non sia solo una questione di soldi, ma di approccio lungimirante e di rapidita' nel finanziare tecnologie e scienza innovative..

Con il Draghi Tracker, miriamo a dare forza a tutti coloro che credono che non dovremmo lasciare il monopolio dell'audacia agli estremi, a partire dalla scienza e dall'innovazione, che rappresentano il futuro della competitivita' e della forza delle nostre societa' e democrazie".

