Davos: Lagarde e Mnuchin 'duellano' su cambiamento climatico, visioni distanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - La presidente della Bce Christine Lagarde e il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin hanno avuto un interessante scambio di vedute durante il panel a cui hanno preso al World Economic Forum di Davos. Prendendo spunto dai tre elementi che secondo gli esperti del marketing muovono la gente, ovvero sesso, paura e avidita', Lagarde, concentrandosi sul terzo aspetto, ha elogiato quelle imprese che stanno cominciando a guardare al bene di lungo periodo anziche' all'utile immediato adottando un approccio maggiormente orientato alla sostenibilita' ambientale. "Occorre grande cooperazione da parte di tutti - ha detto Lagarde - e i rischi climatici devono diventare parte integrante dell'analisi economica e del processo di stress testing. Non ragioniamo piu' su rischi a 30 anni ma su tempi molto piu' abbreviati e ne va tenuto conto e anche le agenzie di rating devono partecipare a questo processo". Aggiungendo che investire con decisione sulla sostenibilita' puo' avere anche un impatto positivo sull'inflazione, Lagarde ha aggiunto che bisogna sviluppare dei modelli per calcolare il costo della transizione e dall'altra parte il costo dell'inazione. Concetti che non hanno trovato d'accordo, come prevedibile, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti. Mnuchin ha esordito dicendo che non bisognerebbe parlare di cambiamenti climatici ma piu' in generale di sostenibilita' e ha aggiunto che nel mondo vi sono ancora milioni di persone che non hanno accesso all'elettricita'. "Con tutto il rispetto per la questione ambientale ha detto - credo che dovremmo lavorare sodo per dare una vita migliore a queste persone". Mnuchin ha poi indicato di non ritenere credibile che si possano misurare i rischi per i prossimi 30 anni e calcolare il costo della transizione. "Se in Europa volete imporre la carbon tax - ha aggiunto rivolto alla Lagarde - quella e' una tassa che va a colpire la gente che lavora duro". Non possiamo calcolare i rischi e i costi associati, ha concluso, quello che possiamo fare e' compiere passi avanti verso un'energia piu' pulita nei prossimi dieci anni.

