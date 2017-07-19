Davos: la gaffe di Trump, per quattro volte ha confuso l'Islanda con la Groenlandia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 21 gen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commesso ripetute gaffe durante il suo discorso al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, confondendo ripetutamente l'Islanda con la Groenlandia. In un passaggio del suo discorso, Trump ha citato l'Islanda per quattro volte quando, con tutta evidenza, si stava riferendo alla Groenlandia, il territorio che sta cercando di acquisire. "Sto aiutando l'Europa, sto aiutando la Nato, e fino a pochi giorni fa, quando ho parlato loro dell'Islanda, mi adoravano", ha detto Trump a proposito degli alleati dell'Alleanza Atlantica. La confusione e' stata favorita anche dal fatto che piu' volte ha detto la Groenlandia non e' piu' che un pezzo di "ice" che tuttavia gli Stati Uniti devono avere per questioni di sicurezza nazionale. Di li' probabilmente la confusione con l'Islanda.

