Davos: Gentiloni, indipendenza Bce un principio, serve gioco di squadra

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Davos, 19 gen - "L'indipendenza della Bce deve essere sempre un principio e certamente lo e' per la Commissione europea. La sfida di oggi e' continuare ad avere un gioco di squadra fra politica di bilancio e politica monetaria, se l'inflazione non diminuisce a causa di politiche di bilancio sbagliate il danno sarebbe per i cittadini, non per l'onore della Bce".

E' quanto ha detto il Commissario Ue agli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni parlando con i giornalisti a margine del World Economic Forum a Davos in risposta a una domanda sulle critiche rivolte da alcuni esponenti di governo alla banca centrale europea per la sua manovra restrittiva sui tassi.

Cop

(RADIOCOR) 19-01-23 12:16:24 (0264) 5 NNNN