Davos: fondatore Huawei, Usa potrebbero intensificare sanzioni ma le supereremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Davos, 21 gen - Il gigante cinese delle tlc Huawei si aspetta un'intensificazione delle sanzioni Usa quest'anno, ma e' sicuro di superarle. Lo ha detto il suo fondatore Ren Zhengfei a Davos. "Gli Usa potrebbero intensificare la loro campagna contro Huawei quest'anno, ma non penso che l'impatto sara' rilevante. Per il 2020 ci siamo assicurato la nostra sopravvivenza, anche di fronte a nuovi attacchi', ha detto Ren parlando al World Economic Forum. 'Nel 2019 'abbiamo superato le sfide' causate dalle pressioni americane', ha aggiunto, rilevando che gli Usa non dovrebbero troppo preoccupati su Huawei e il suo posto nel mondo'. Interpellato sui rischi di una guerra fredda tecnologica tra Usa e Cina, Ren ha risposto di 'non crederci'. La scienza 'e' fondata sulla verita', che e' unica' e le due potenze, alla fine, restano 'connesse', ha sottolineato. Gli Usa sono preoccupati - ha aggiunto - 'perche' erano abituati ad essere il numero uno al mondo e se qualcun altro diventa migliore di loro, forse si sentono a disagio'.

