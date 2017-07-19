Davos: Bessent conferma, Trump in ritardo di 3 ore, slitta suo discorso
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 21 gen - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrivera' con circa tre ore di ritardo al World Economic Forum di Davos a causa di un problema elettrico riscontrato sull'Air Force One. Lo ha confermato parlando con i giornalisti a margine il segretario al Tesoro Scott Bessent. "Credo che il presidente Trump arrivera' con circa tre ore di ritardo - ha detto -.
Non ho ancora visto l'agenda aggiornata". Secondo il programma originale, il discorso di Trump al Wef era previsto per le 14,30 ma ora e' probabile che slittera' nel tardo pomeriggio.
Cop
(RADIOCOR) 21-01-26 09:47:35 (0216) 5 NNNN