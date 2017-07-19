Data center: Urso, ok cdm a investimenti per 8 mld, Italia attrattiva

Un programma in Piemonte e uno in Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale di due grandi programmi di investimento per la realizzazione di data center sul territorio italiano. I due interventi, si legge in una nota del Mimit, uno nell'area metropolitana di Milano e l'altro in provincia di Vercelli, mobilitano in tutto circa 8 miliardi di investimenti diretti. 'L'Italia e' tornata a essere una destinazione credibile e attrattiva per i grandi investimenti internazionali ad alto contenuto tecnologico, anche grazie alle misure di semplificazione e agli strumenti straordinari di coordinamento messi in campo dal Governo', ha commentato il ministro Urso.

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(RADIOCOR) 24-07-26 12:51:55 (0364) 5 NNNN