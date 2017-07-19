Data center: Urso incontra K2 strategic, piano da 5,3 miliardi e 300 Mw

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini una delegazione di K2 Strategic, divisione dedicata alle infrastrutture digitali della multinazionale asiatica Kuok Group, guidata dal ceo Meng Wei Kuok. Al centro del confronto, si legge in una nota del Mimit, il piano di investimenti della societa' in Italia, che prevede la realizzazione di un campus data center hyperscale nell'area a sud di Milano con una capacita' complessiva di circa 300 Mw e un investimento che potrebbe arrivare fino a 5,3 miliardi di euro. Durante la fase di realizzazione potranno essere attivati fino a 8.000 occupati a tempo pieno, mentre a regime il campus impieghera' circa 200 addetti diretti. Il Mimit proseguira' il raccordo con la Regione Lombardia per accompagnare lo sviluppo degli investimenti, nell'ambito del Gruppo di contatto avviato tra Governo e Regione lo scorso 3 giugno per coordinare le procedure autorizzative e quelle relative alla dichiarazione di interesse strategico nazionale.

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