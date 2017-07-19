Data Center: settore puo' contribuire dal 6 al 15% crescita annua Pil -2

Milano e Lombardia poli strategici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 05 set - Il paper evidenzia come l'Italia stia guadagnando un ruolo sempre piu' centrale nello scenario internazionale. Mentre i grandi hub storici europei (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino) mostrano segnali di saturazione a fronte di una serie di vincoli energetici, infrastrutturali, urbanistici e normativi, Milano e la Lombardia si stanno affermando come poli strategici, attirando l'interesse crescente degli investitori. Il numero di data center presenti nel nostro Paese e' infatti in crescita: le 168 strutture rilevate nel 2024, per una potenza installata di 513 MW, posizionano l'Italia al 13 posto a livello mondiale. Milano, con una capacita' installata di 238 MW, pari al 46% della capacita' nazionale, supera quella di citta' come Madrid e Zurigo. Le previsioni indicano che la domanda energetica degli hub digitali crescera' significativamente: a livello globale si prevede che i consumi quadruplicheranno entro il 2035, passando dai 371 TWh del 2024 a quasi 1.600 TWh, raggiungendo il 4% dei consumi elettrici.

