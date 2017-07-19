Data Center: ok Cdm strategicita' investimenti in Lombardia e Sardegna da 6,8 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy,Adolfo Urso, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale di due grandi programmi di investimento per la realizzazione di data center sul territorio italiano, ai sensi dell'articolo 13 del 'Decreto Asset'. Lo comunica il Mimit spiegando che i due interventi, localizzati rispettivamente nell'area metropolitana di Milano e nell'area del Sulcis Iglesiente, mobilitano complessivamente circa 6,8 miliardi di euro di investimenti diretti e rafforzano la strategia del Governo per consolidare la sovranita' digitale del Paese, sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e attrarre investimenti ad alto contenuto tecnologico.

Il primo programma, della societa' K2 Strategic Infrastructure Italy S.r.l, detenuta da K2 Strategic Pte.

Ltd. ('K2'), prevede lo sviluppo di un campus hyperscale per data center di capacita' complessiva fino a circa 400 MW nei Comuni di Zibido San Giacomo e Lacchiarella, nell'area metropolitana di Milano. Il programma prevede un investimento complessivo stimato in circa 5,3 miliardi di euro e generera', durante le fasi di sviluppo e costruzione - della durata di quattro anni - un fabbisogno occupazionale medio stimato di circa 2.000 unita' lavorative annue. Nella successiva fase operativa, il progetto garantira' circa 200 posti di lavoro diretti ad alta specializzazione, ai quali si aggiungeranno circa 1.300 unita' nell'indotto permanente dedicate alle attivita' di gestione e manutenzione. A riguardo, il ministro Urso ha avuto un confronto telefonico con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per verificare la piena conformita' degli investimenti rispetto alle disposizioni previste dalla nuova legge regionale sui data center, nel quadro di una piena e leale collaborazione tra le istituzioni.

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(RADIOCOR) 04-08-26 20:05:07 (0676) 5 NNNN