Data Center: ok Cdm strategicita' investimenti in Lombardia e Sardegna da 6,8 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ago - Il secondo programma, denominato 'Digital Vault Sulcis' e promosso dalla societa' Energy Vault Sulcis S.r.l., controllata indirettamente da Energy Vault Holdings Inc., prevede un progetto strategico per la realizzazione, presso l'ex miniera di carbone di Monte Sinni a Nuraxi Figus (Gonnesa, Sud Sardegna), di un Data Center Edge AI integrato con infrastrutture per la produzione e l'accumulo di energia rinnovabile. L'iniziativa mobilita' un investimento di circa 1,49 miliardi di euro e comprende un Data Center con capacita' fino a 30 MW, generando a regime una stima di circa 400 posti di lavoro annui tra occupazione diretta e indotto.

Il progetto favorira' la riconversione sostenibile di un sito industriale dismesso, contribuendo alla nascita nel Sulcis di un hub tecnologico avanzato dedicato all'intelligenza artificiale e alle nuove infrastrutture energetiche. Un indirizzo coerente con la strategia che il Governo sta portando avanti per il territorio, basata sul rilancio industriale e sulla riqualificazione del polo produttivo.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri sara' nominato, per ciascun programma di investimento, un commissario straordinario di Governo, d'intesa con le Regioni, con il compito di assicurare il coordinamento delle attivita' amministrative e accelerare la realizzazione degli interventi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.

Con la delibera odierna, salgono a 7 i programmi di investimento strategici per data center per oltre 25 miliardi. Oltre Energy Vault e K2 sono stati infatti gia' deliberati: Amazon per un investimento di circa 1,2 miliardi di euro nei Comuni di Rho/ Pero e Zibido San Giacomo; Vantage investimento di 8 miliardi di euro nei comuni di Melegnano, Settimo milanese, Cornaredo e Tavazzano; Edgeconnex investimento di circa 3 miliardi di euro nei comuni di Opera, Pieve Emanuele/Fizzonasco e Bertonico; Equinix investimento di circa 4 miliardi di euro nei comuni di Settimo milanese e Cusago; Techbau investimento di circa 4 miliardi di euro nel comune di Trino vercellese in Piemonte.

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(RADIOCOR) 04-08-26 20:05:45 (0677) 5 NNNN