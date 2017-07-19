Dati
            Data Center: Mazzoncini (A2a), da Sud domanda impianti, sono snodi reti tlc globale

            Puglia e Sicilia collocate in posizione strategica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 24 ott - "Dall'esame della domanda di data center che abbiamo fatto e' emerso che la richiesta in Italia viene da due concentrazioni: la Lombardia da una parte e Puglia e Sicilia dall'altra, mentre nel resto d'Italia non ci sono domande': il motivo e' che 'il sud e' interessato da reti mondiali di telecomunicazioni'. Lo ha detto Renato Mazzoncini, a.d. di A2a, parlando al Forum di economia del nuovo mondo a Napoli. 'Il 97% del traffico internet mondiale passa in 1,3 milioni di km di cavi sottomarini che girano in tutto il mondo e l'Italia per la sua posizione singolare e' un hub di queste reti' ha sottolineato ricordando come da snodi come la Puglia e la Sicilia passano cavi che, ad esempio, collegano la Francia con la Cina e con Singapore. 'Nel momento in cui hai posti come Bari e Palermo che si trovano a essere 'caselli' sulla rete mondiale internet, allora sono per forza luoghi potenziali' per ospitare data center.

