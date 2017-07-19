Data center: da Cdm 'interesse strategico' per programma EdgeConneX Campus Italia

Investimento da 3 miliardi euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - Il Consiglio dei ministri, si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione odierna, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale del programma di investimento estero denominato 'EdgeConneX Campus Italia', della societa' EdgeConnex MCN Italy. Si tratta, viene spiegato, di un investimento dell'ammontare complessivo di circa 3 miliardi di euro. Il progetto prevede la realizzazione, entro il 2031, di tre campus di data center di ultima generazione nella Regione Lombardia, con oltre 300 MW di capacita' e ulteriori 5 miliardi di investimenti indiretti attesi. L'iniziativa punta a rafforzare il ruolo dell'Italia come hub digitale europeo, occupando circa 1.500 lavoratori annui nella fase di costruzione e 300 diretti a regime. Per garantire l'avvio dei lavori nel terzo trimestre 2026 e il cronoprogramma previsto fino al 2031, la normativa vigente prevede la nomina, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, di un Commissario straordinario di Governo che potra' rilasciare un'autorizzazione unica anche tramite ordinanze in deroga.

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(RADIOCOR) 14-05-26 19:04:27 (0731)GOV 5 NNNN