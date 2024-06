Danimarca: sara' primo Stato a tassare Co2 di aziende agricole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - La Danimarca sara' il primo Stato in Europa a tassare le emissioni di CO2 delle aziende agricole. Lo ha reso noto il governo di Copenaghen in una nota. L'accordo arriva dopo una trattativa di cinque mesi con gli ambientalisti e le organizzazioni di settore. Il provvedimento deve ancora passare al vaglio del parlamento danese, ma per gli esperti sara' approvato senza ostacoli. Nel dettaglio, prevede una tassazione di 300 corone danesi (43,16 dollari) per tonnellata di CO2 nel 2030, che aumentera' 750 corone nel 2035. Gli agricoltori e allevatori avranno pero' diritto a una detrazione fiscale del 60%, il che significa che il costo effettivo per tonnellata partira' da 120 corone (16 euro) e aumentera' a 300 corone (40 euro) entro il 2035. Il governo mettera' inoltre a disposizione 5,3 miliardi di euro per riforestare 250.000 ettari di terreni agricoli entro il 2045, per mettere a riposo 140.000 ettari di pianura entro il 2030. Mira inoltre ad acquistare alcune aziende agricole per ridurne le emissioni di azoto. E' un "accordo che costituira' la base per una storica riorganizzazione e ristrutturazione della produzione terriera e alimentare della Danimarca", ha commentato la ministra dell'Economia Stephanie Lose su X (ex Twitter).

