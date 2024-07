Cybersicurezza: oggi firma protocollo Certfin - ministero Interno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Un Protocollo di intesa per la collaborazione per la prevenzione dei crimini informatici nel settore finanziario tra il CERTFin e la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica del Ministero dell'Interno verra' siglato oggi a Roma. Lo anticipa il Vice Direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini nel corso di un convegno. "Ho il piacere di anticipare che oggi, dopo la prima tavola rotonda, verra' sottoscritto il Protocollo - afferma - "a testimonianza del comune impegno per rendere piu' sicuro l'ecosistema dei servizi finanziari digitali per il Paese e per i cittadini". Il CERT Finanziario italiano (CertFin) e' un'iniziativa cooperativa pubblico-privata finalizzata a migliorare la capacita' di gestione del rischio informatico degli operatori finanziari e la cyber resilience del sistema finanziario italiano.

