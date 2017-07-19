Cybersicurezza: in Italia il 10,2% degli attacchi mondiali, 1 su 2 per hacktivism

Logisitica e manifattura sempre piu' a rischio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - L'Italia con 280 incidenti si conferma il Paese piu' sotto attacco hacker nel mondo, vittima soprattutto dell'attivismo in rete frutto delle tensioni geopolitiche. Nel primo semestre del 2025 il 10,2% degli incidenti a livello mondiale si e' verificato nel nostro Paese, in leggero aumento rispetto al 9,9% del 2024, confermando una escalation dal 3,4% del 2021 e dal 7,6% del 2022. Piu' di uno su due, secondo la mappa aggiornata diffusa da Clusit, si riferisce proprio alla categoria hacktivism, che si attesta al 54%, superando il peso del cybercrime. Le organizzazioni italiane risultano, in sostanza, particolarmente vulnerabili a iniziative con finalita' dimostrativa, di matrice politica o sociale: il dato riferito ai primi sei mesi del 2025 rappresenta piu' di una volta e mezza il totale degli incidenti dell'intero 2024. Il cybercrime e', invece, dietro il 46% degli incidenti, dato anche questo in aumento esponenziale in valore assoluto: 130 solo nel primo semestre di quest'anno contro gli 89 nel primo semestre 2024.

Primo bersaglio appaiono, dunque, i siti governativi, militari e delle forze dell'ordine, che hanno subito il 38% degli attacchi in questi primi sei mesi dell'anno, un dato che vede una crescita del 600% rispetto ad un anno prima. Al secondo posto, gli incidenti in ambito trasporti-logistica (17% del totale), che hanno realizzato in sei mesi oltre una volta e mezzo il numero degli incidenti di tutto l'anno precedente. Una novita' che si spega con "la volonta' degli attaccanti di mettere in crisi interi comparti dipendenti dalle filiere dei fornitori, colpendo piu' segmenti di mercato contemporaneamente", spiega Luca Bechelli, del comitato direttivo Clusit.

Il settore manifatturiero, in cui e' avvenuto il 13% degli incidenti nel primo semestre dell'anno, ha raccolto in Italia una quota piu' significativa di incidenti rispetto al resto del mondo, che nella vista globale si ferma all'8%. Al contrario, in diminuzione per numero assoluto sono gli incidenti nel settore della sanita'.

