Cybersicurezza: Crif, nel mondo +10% furto dati in dark web in I sem -2

Usa, Russia, Germania e Francia le piu' colpite (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ott - Analizzando la tipologia dati piu' frequentemente esposte alle frodi, emerge come un dato appetibile per i cyber criminali la combinazione dell'indirizzo di residenza completo, associato alla e-mail (65,36% dei casi rilevati, +146% rispetto al secondo semestre 2023). Aumenta del 142% (al 37,22%) la combinazione del numero di telefono associato con le e-mail. Infine, particolarmente rilevante e' la combinazione di numero di carta di credito, rilevata nel 41,79% dei casi, con i dati di sicurezza e la data di scadenza. Sebbene questa risulti in calo nei primi sei mesi dell'anno, rimane comunque un elemento estremamente preoccupante perche' collegata al rischio di frodi finanziarie. A livello geografico, tra i Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno del furto di e-mail e password online, oltre agli Usa in prima posizione, seguono Russia, Germania e Francia. L'Italia occupa la quinta posizione, seguita dal Regno Unito. Per quanto riguarda la classifica dei continenti piu' soggetti allo scambio di dati illeciti di carte di credito, l'Europa e' al primo posto, con una significativa crescita rispetto al semestre precedente del +107%, seguita dal Nord America e Asia, in crescita del +61%. Per quanto riguarda l'Italia, le fasce di eta' maggiormente coinvolte sono quelle dei 51-60 anni (25,8%), seguite dai 41-50 anni (25,5%), a pari con gli over 60 (25,5%). Gli uomini rappresentano la maggioranza degli utenti (64,0%). Le Regioni con piu' alert ricevuti sono il Lazio (18,7%), Lombardia (13,8%), Sicilia e Campania (entrambe 8,5%), ma in proporzione sono gli abitanti di Molise, Sicilia, Lombardia, Umbria e Valle d'Aosta che hanno ricevuto piu' notifiche.

