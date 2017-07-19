Cybersicurezza: 2,5 mld dati sul dark web, alert per un italiano su tre (Crif)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 set - Il numero di dati compromessi e in circolazione sul dark web ha raggiunto nel primo semestre del 2026 la quota record di 2,5 miliardi.

Uno scenario nel quale, secondo i dati dell'Osservatorio Cyber di CRIF, l'Italia e' tra i Paesi piu' a rischio di attacchi informatici: nel primo semestre dell'anno si posiziona al quarto posto nel continente europeo e al sesto nella classifica globale per numero di indirizzi e-mail compromessi; al sesto posto in Europa e al 22esimo a livello globale per numero di dati relativi a carte di credito in circolazione; al 16esimo posto a livello europeo e al 51esimo globale per rilevamento di numeri di telefono, che rappresentano un elemento chiave in molte truffe online.

L'Italia si conferma cosi' un bersaglio primario, al terzo posto a livello globale, dopo Stati Uniti e Francia, per numero di account rubati e diffusi sul dark web tramite infostealer.

Solo guardando alle frodi finanziarie, la combinazione del numero della carta di credito con le informazioni di sicurezza e la data di scadenza a disposizione di chi naviga nel dark web viene rilevata nel 99,8% dei casi ed e' in forte crescita. Per quanto riguarda lo scambio illecito di dati relativi alle carte di credito, gli Stati Uniti sono il Paese piu' colpito, seguito da Russia e Regno Unito; l'Italia occupa il 14esimo posto della classifica globale ma e' salita di ben otto posizioni rispetto allo scorso anno.

Solo nei primi sei mesi dell'anno un italiano su tre, il 32,3% degli utenti, ha ricevuto almeno un alert per dati compromessi. Le regioni piu' colpite sono Lombardia (15,7%), Lazio (12,3%), Sicilia (11,3%), Emilia-Romagna (9,7%) e Piemonte (9,5%), ma in proporzione sono gli abitanti di Umbria, Molise, Lazio, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia che ricevono piu' alert.Per quanto riguarda i dati piu' frequentemente rilevati sull'open web, ovvero accessibili pubblicamente, nel primo semestre 2026 sono stati l'e-mail (51,4%) e l'indirizzo (16,3%), seguiti da codice fiscale (14,8%), numero di telefono (14,3%), e username (3,1%). Nel dark web sono state invece le credenziali e-mail ad essere maggiormente rilevate, seguite dal numero di telefono, mentre al terzo posto si colloca il codice fiscale.

ami

(RADIOCOR) 21-09-26 16:53:57 (0446) 5 NNNN