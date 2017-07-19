Cybersicurezza: +22% violazioni dati personali in Europa nel 2025 (studio) -2

A Big tech 9 delle 10 maggiori sanzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 feb - Secondo il report, l'aumento delle violazioni si inserisce in un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, dall'evoluzione delle "minacce abilitate dall'AI" e da una serie di attacchi informatici di grande impatto mediatico che hanno causato gravi interruzioni operative a livello globale.

Il quadro conferma "l'emergere di un livello di rischio cyber senza precedenti".

Anche nel 2025, l'azione delle autorita' si e' concentrata soprattutto sulle grandi aziende tecnologiche e dei social media, che rappresentano nove delle dieci sanzioni piu' elevate mai irrogate in ambito Gdpr. Tuttavia, l'attenzione si sta ampliando verso altri settori, "come servizi finanziari, telecomunicazioni, utilities e fornitori di servizi tecnologici".

Inoltre nel 2025, per la prima volta, e' stata inflitta una sanzione di rilievo per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo non Usa. La multa da 530 milioni di euro riguardava il trasferimento di dati verso la Cina senza garanzie di un livello di protezione considerato sostanzialmente equivalente a quello europeo. 'L'elevato numero di data breach notificati dimostra come le organizzazioni siano sempre piu' esposte a incidenti che producono effetti immediati non solo sul piano tecnologico, ma anche su quello legale e reputazionale', ha commentato in una nota Giulio Coraggio, partner responsabile del dipartimento intellectual property & technology di Dla Piper in Italia.

