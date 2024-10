Cybersecurity: fino all'8/11 digital security festival 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - 'Umanocentrico per natura', questo il tema della sesta edizione del digital security festival che, partito venerdi' da Udine, si concludera' a Vicenza l'8 novembre. Incontri anche a Castelfranco Veneto, Montebelluna, Padova, Roncade, Tavagnacco, Trieste. Dieci gli incontri in presenza, quattro online e oltre 50 relatori. Filo conduttore dell'edizione 2024 'come la tecnologia e l'intelligenza artificiale possano essere utilizzate per il bene comune. Oggi essere consapevoli dei rischi digitali e' fondamentale, perche' ogni azione online puo' avere conseguenze', spiega Marco Cozzi presidente del Festival. Fra i relatori: Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personal; Gianni Amato, senior security research presso il Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale; Gabriele Faggioli presidente del Clusit-Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica; Anis Sefanidis, inventore e professore di Information Science al 'St. Paul the Apostole' di Ohrid in Macedonia.

