Cybersecurity: Exprivia, nel 2024 atteso calo attacchi, aumento incidenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - "Negli ultimi mesi abbiamo osservato una diminuzione di attacchi informatici e un aumento degli incidenti. Mi aspetto che il numero di attacchi possa scendere nei prossimi mesi, e quello degli incidenti continuare a salire". E' quanto prevede Domenico Raguseo, direttore cybersecurity di Exprivia, riguardo al trend atteso nel 2024 per gli attacchi e gli incidenti informatici, alla luce delle tendenze registrate l'anno scorso e delle previsioni per l'anno in corso. "Un incidente - spiega - potrebbe anche voler dire fermo di una catena di montaggio, azienda ospedaliera che non funziona".

L'osservatorio Cybersecurity di Exprivia nel 2023 ha registrato 2.209 fenomeni legati al cybercrime. Gli hacker continuano a perfezionare le loro tattiche, causando incidenti informatici sempre piu gravi e dannosi.

'Nel contesto della guerra informatica, valutare i danni con precisione e un processo simile a quello che riguarda le guerre convenzionali, possibile generalmente solo dopo la cessazione del conflitto. Nel cybercrime - prosegue Raguseo- non sempre un attacco si traduce immediatamente in un incidente, che puo essere anche il risultato di un'azione avviata mesi prima. Il forte aumento degli attacchi in Italia si e verificato in modo particolare nel secondo trimestre del 2023, mentre gli incidenti, complessivamente piu che dimezzati, mostrano comunque una curva in ascesa nel corso dell'anno'. Da quanto emerge nel report di Exprivia, inoltre, il settore maggiormente preso di mira dagli attaccanti risulta essere quello 'Finance', che include aziende finanziarie, istituti bancari o piattaforme di criptovalute, con 969 casi e picchi di rilevanza nel corso del 2023, rappresentando il 44% del totale dei fenomeni (in lieve aumento del 3% rispetto al 2022 quando si erano registrati 939 casi).

